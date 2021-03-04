Новое высокотехнологичное оборудование появится в Псковской городской больнице, сообщила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко в эфире проекта ПАИ-live 4 марта.

По ее словам, региональная система здравоохранения изношена, в том числе устарел и парк оборудования.

«Есть определённый объём финансирования, который нам согласовал президент по просьбе губернатора Михаила Ведерникова - на 500 млн рублей», – рассказала Марина Гаращенко. На эти средства планируется приобрести оборудование в определённых направлениях, в основном для высокотехнологичных методик.

В настоящее время вопрос о поставках решается с Минздравом, отметила председатель профильного комитета. В частности, оговаривается список необходимой техники.

«Мы хотим предусмотреть определенный объём, чтобы расширить отделение реабилитации в городской больнице и сделать его более мощным, серьёзным, на уровень выше», – подчеркнула руководитель профильного комитета.