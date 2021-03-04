Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

Новое высокотехнологичное оборудование появится в Псковской городской больнице

4 марта 2021 года, 17:54

Новое высокотехнологичное оборудование появится в Псковской городской больнице, сообщила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко в эфире проекта ПАИ-live 4 марта.

Новое высокотехнологичное оборудование появится в Псковской городской больнице

По ее словам, региональная система здравоохранения изношена, в том числе устарел и парк оборудования.

«Есть определённый объём финансирования, который нам согласовал президент по просьбе губернатора Михаила Ведерникова - на 500 млн рублей», – рассказала Марина Гаращенко. На эти средства планируется приобрести оборудование в определённых направлениях, в основном для  высокотехнологичных методик. 

В настоящее время вопрос о поставках решается с Минздравом, отметила председатель профильного комитета. В частности, оговаривается список необходимой техники.

«Мы хотим предусмотреть определенный объём, чтобы расширить отделение реабилитации в городской больнице и сделать его более мощным, серьёзным, на уровень выше», – подчеркнула руководитель профильного комитета. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Белорусские подрядчики планируют строить соцобъекты в Псковской области
В Псковской области открыты 32 пункта вакцинации от COVID-19
Псковский экскурсовод предлагает сделать между Изборском и Сигово маршруты для туристов без гида
В Пскове начался ямочный ремонт дорог
На реке Великой в Пскове и его окраинах появились промоины
Жителя Псковской области задержали за мошенничество в Ленобласти
11 студентов ПсковГУ пройдут практику в международном детском центре «Артек»
Выпавшего из окна ребёнка в Великих Луках спасла поймавшая его женщина
Реализацию цифровых проектов в Псковской области обсудили Михаил Ведерников и Александр Логинов

Комментарии

Авторизация
No comments
«Всё гремело и блистало» (ЛОНГРИД)

Общество / Важная дата
4 марта 17:13

«Всё гремело и блистало» (ЛОНГРИД)

История бомбардировки Пскова 18 февраля 1944 года
Из рук вон

Общество / Здоровье
2 марта 10:46

Из рук вон

Когда пройдут последствия коронавируса?
Дышать не вредно

Общество / Здоровье
20 февраля 09:29

Дышать не вредно

Почему закладывает нос?