Псковский экскурсовод предлагает сделать между Изборском и Сигово маршруты для туристов без гида

Псковский экскурсовод Данил Литвинцев предлагает сделать размеченные пешеходные маршруты, связывающие Изборск и деревню Сигово, по которым туристы могли бы ходить без гида. О своей идее он рассказал в интервью «АиФ-Псков».

«Я мечтаю сделать несколько размеченных пешеходных маршрутов, по которым можно ходить без помощи гида, которые связывали бы Изборск и Сетомаа. Это пространство между Изборском и Сигово с лесами, холмами, с остатками старых сетосских хуторов. Если эти точки будут снабжены информационными щитами, а сами тропы будут промаркированы, такая инициатива сможет привлекать сюда новых гостей, которым интересна этнография, близкое знакомство с историй», - рассказал Данил Литвинцев.

По его словам, такие маршруты будут способствовать развитию местного микробизнеса: гостевых домов, точкек питания. «Этот проект мне очень интересен, я в него верю и надеюсь, что когда-то начну его реализовывать. Я открыт для сотрудничества, если эта идея кому-то окажется близка», - добавил экскурсовод.

Отметим, что Данил Литвинцев переехал на хутор под Изборском из Санкт-Петербурга, где она работал корреспондентом тревел-журналов GEO и «Афиша-МИР». Теперь его знают как профессионального гида, который проводит необычные экскурсии-погружения по Изборску и его окрестностям. Подробности — в интервью на сайте «АиФ-Псков»>>>