Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Культура

Псковский экскурсовод предлагает сделать между Изборском и Сигово маршруты для туристов без гида

4 марта 2021 года, 16:55

Псковский экскурсовод Данил Литвинцев предлагает сделать размеченные пешеходные маршруты, связывающие Изборск и деревню Сигово, по которым туристы могли бы ходить без гида. О своей идее он рассказал в интервью «АиФ-Псков».

Псковский экскурсовод предлагает сделать между Изборском и Сигово маршруты для туристов без гида

Фото из личного архива Данила Литвинцева

«Я мечтаю сделать несколько размеченных пешеходных маршрутов, по которым можно ходить без помощи гида, которые связывали бы Изборск и Сетомаа. Это пространство между Изборском и Сигово с лесами, холмами, с остатками старых сетосских хуторов. Если эти точки будут снабжены информационными щитами, а сами тропы будут промаркированы, такая инициатива сможет привлекать сюда новых гостей, которым интересна этнография, близкое знакомство с историй», - рассказал Данил Литвинцев.

Псковский экскурсовод предлагает сделать между Изборском и Сигово маршруты для туристов без гида

Фото из личного архива Данила Литвинцева

По его словам, такие маршруты будут способствовать развитию местного микробизнеса: гостевых домов, точкек питания. «Этот проект мне очень интересен, я в него верю и надеюсь, что когда-то начну его реализовывать. Я открыт для сотрудничества, если эта идея кому-то окажется близка», - добавил экскурсовод.

Отметим, что Данил Литвинцев переехал на хутор под Изборском из Санкт-Петербурга, где она работал корреспондентом тревел-журналов GEO и «Афиша-МИР». Теперь его знают как профессионального гида, который проводит необычные экскурсии-погружения по Изборску и его окрестностям. Подробности — в интервью на сайте «АиФ-Псков»>>> 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Новое высокотехнологичное оборудование появится в Псковской городской больнице
Белорусские подрядчики планируют строить соцобъекты в Псковской области
В Псковской области открыты 32 пункта вакцинации от COVID-19
В Пскове начался ямочный ремонт дорог
На реке Великой в Пскове и его окраинах появились промоины
Жителя Псковской области задержали за мошенничество в Ленобласти
11 студентов ПсковГУ пройдут практику в международном детском центре «Артек»
Выпавшего из окна ребёнка в Великих Луках спасла поймавшая его женщина
Реализацию цифровых проектов в Псковской области обсудили Михаил Ведерников и Александр Логинов

Комментарии

Авторизация
No comments
Домик с историей

Культура / Наследие
24 февраля 16:58

Домик с историей

Уникальный памятник в Печорах получил шанс выжить, но времени его на спасение осталось не много
Таинственная гора

Культура / Наследие
10 февраля 10:10

Таинственная гора

Что нашли археологи в одном из самых романтических и таинственных мест Пскова?
Под знаком «Огня»

Культура / Кино
14 января 10:52

Под знаком «Огня»

Псковский актер рассказал о съемках в нашумевшем фильме