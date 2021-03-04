Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Недвижимость / Строительство

Белорусские подрядчики планируют строить соцобъекты в Псковской области

4 марта 2021 года, 17:25

Социальные объекты планирует строить министерство строительства и архитектуры Белоруссии в Псковской области, сообщает портал «БЕЛТА» со ссылкой на министра архитектуры и строительства Руслана Пархамовича.

По его словам, основным экспортером строительных услуг является белорусский холдинг «Белстройцентр». Именно он занимается строительством соцобъектов.

«Он сейчас одновременно строит порядка пяти объектов социальной инфраструктуры в Ленинградской, Калужской областях. Также мы имеем хорошие перспективы на сотрудничество с Брянской и Псковской областями», - отметил Руслан Пархамович и добавил, что до конца 2025 года планируется реализовать более 12 проектов на территории России.

Также белорусские подрядчики участвуют в строительстве жилых домов. В России в этом направлении работают крупные минские застройщики, Гомельский ДСК. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Новое высокотехнологичное оборудование появится в Псковской городской больнице
В Псковской области открыты 32 пункта вакцинации от COVID-19
Псковский экскурсовод предлагает сделать между Изборском и Сигово маршруты для туристов без гида
В Пскове начался ямочный ремонт дорог
На реке Великой в Пскове и его окраинах появились промоины
Жителя Псковской области задержали за мошенничество в Ленобласти
11 студентов ПсковГУ пройдут практику в международном детском центре «Артек»
Выпавшего из окна ребёнка в Великих Луках спасла поймавшая его женщина
Реализацию цифровых проектов в Псковской области обсудили Михаил Ведерников и Александр Логинов

Комментарии

Авторизация
No comments
Метр с поддержкой

Недвижимость / Рынок
2 декабря 16:06

Метр с поддержкой

Что происходило с псковским рынком недвижимости в 2020 году?
Индивидуальный подход

Недвижимость / Строительство
24 июля 13:58

Индивидуальный подход

О безопасной покупке квартир – в интервью с замгендиректора «Псковжилстрой»
«Не готова платить бездельникам»

Недвижимость
3 сентября 16:02

«Не готова платить бездельникам»

Конфликт псковички с риелтором получил неожиданное продолжение