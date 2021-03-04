Белорусские подрядчики планируют строить соцобъекты в Псковской области

Социальные объекты планирует строить министерство строительства и архитектуры Белоруссии в Псковской области, сообщает портал «БЕЛТА» со ссылкой на министра архитектуры и строительства Руслана Пархамовича.

По его словам, основным экспортером строительных услуг является белорусский холдинг «Белстройцентр». Именно он занимается строительством соцобъектов.

«Он сейчас одновременно строит порядка пяти объектов социальной инфраструктуры в Ленинградской, Калужской областях. Также мы имеем хорошие перспективы на сотрудничество с Брянской и Псковской областями», - отметил Руслан Пархамович и добавил, что до конца 2025 года планируется реализовать более 12 проектов на территории России.

Также белорусские подрядчики участвуют в строительстве жилых домов. В России в этом направлении работают крупные минские застройщики, Гомельский ДСК.