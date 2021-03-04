В Пскове начался ямочный ремонт дорог

В Пскове начался ямочный ремонт улично-дорожной сети, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации города.

В настоящее время подрядные организации устраняют крупные аварийные ямы. Работы запланированы на улицах Максима Горького, Народной, Западной, Новгородской, Металлистов, а также на Октябрьском проспекте.

Вскоре ремонт доберется до улиц Чудской, Труда, Леона Поземского, Коммунальной и Вокзальной. Там также требуется устранить ямы, размер которых не соответствует нормам ГОСТ.

Ремонт дорожного полотна будет осуществляется круглосуточно.