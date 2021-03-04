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Транспорт / Инфраструктура

В Пскове начался ямочный ремонт дорог

4 марта 2021 года, 16:38

В Пскове начался ямочный ремонт улично-дорожной сети, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации города.

В Пскове начался ямочный ремонт дорог

Фото пресс-службы администрации Пскова

В настоящее время подрядные организации устраняют крупные аварийные ямы. Работы запланированы на улицах Максима Горького, Народной, Западной, Новгородской, Металлистов, а также на Октябрьском проспекте.

Вскоре ремонт доберется до улиц Чудской, Труда, Леона Поземского, Коммунальной и Вокзальной. Там также требуется устранить ямы, размер которых не соответствует нормам ГОСТ.

Ремонт дорожного полотна будет осуществляется круглосуточно.

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