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Общество / Экология

На реке Великой в Пскове и его окраинах появились промоины

4 марта 2021 года, 16:30

Погода в Псковской области способствует быстрому разрушению и распалению льда, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального управления МЧС России.

На реке Великой в Пскове и его окраинах появились промоины

Фото пресс-службы МЧС России по Псковской области

«С каждым теплым весенним днем лед будет слабеть, его толщина уменьшаться и приобретать более пористую структуру. А весенний лед значительно отличается от осеннего и зимнего. Если осенний и зимний лед под тяжестью человека начинает трещать, предупреждая об опасности, то весенний лед не трещит, а проваливается, превращаясь в ледяную кашицу», - отметили в пресс-службе и добавили, что в конце февраля – начале марта погода была на 5-10 градусов выше климатической нормы.

Из-за плюсовых температур толщина льда стала неравномерной. Это подтвердила ледовая разведка, которую аварийно-спасательная служба региона провела 3 марта.

Так, на реке Великой повсеместно наблюдаются закрайки, а возле опор мостов образовались промоины и подтопление льда слоем воды. В районе населенных пунктов Писковичи, Загорицы, Муровицы, жилого комплекса «Видный» появились промоины диаметром 15-50 см. От устья реки Великая до выхода в Псковское озеро ледовое покрытие практически разрушено.

На Чудском озере лед ровный, без заломов. Имеет толщину около 30 см. Специалисты исследовали лед на удаление от берега до 8 км.

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