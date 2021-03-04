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Происшествия / Преступление

Жителя Псковской области задержали за мошенничество в Ленобласти

4 марта 2021 года, 15:49

Ленинградские полицейские задержали жителя Псковской области за мошенничество, сообщает 47news со ссылкой на правоохранительные органы.

В феврале  молодой человек продал 76-летнему жителю города Сланцы Ленинградской области автономный порошковый огнетушитель. Стоимость этого устройства составила почти 9 тысяч рублей, что в три раза выше рыночных предложений.

Полицейские Сланцевского района Ленинградской области выяснили, что незаконную сделку провернул 20-летний житель деревни Погостище Псковской области. 3 марта около 17:30 оперативники задержали подозреваемого у него дома.

В отношении псковича возбуждено уголовное дело о мошенничестве в значительном размере. В настоящее время он изолирован на двое суток, решается вопрос об избрании меры пресечения.

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