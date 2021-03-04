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Общество / Образование

11 студентов ПсковГУ пройдут практику в международном детском центре «Артек»

4 марта 2021 года, 15:06

11 студентов Псковского государственного университета пройдут практику в международном детском центре «Артек», сообщили «Псковской правде» в вузе.

«Во время практики студенты будут учиться дистанционно. Несмотря на сложности, связанные с совмещением учёбы и работы, ожидания у ребят самые лучшие», - отметили в ПсковГУ.

11 студентов ПсковГУ пройдут практику в международном детском центре «Артек»

Фото из соцсетей Псковского государственного университета

Студенты отправятся в «Артек» уже 8 марта. В течение 3-х смен они будут работать вожатыми в медиаотрядах центра и проходить практику по разным образовательным программам. Так, студенты направления «Реклама и связи с общественностью» пройдут практику в отделе рекламы, а студентка направления «Специальное (дефектологическое) образование» - в детском саду «Артека».

В настоящее время молодые люди проходят вожатскую школу, в которой делятся опытом те, кто уже побывал в «Артеке».

В отмечается, что любой студент может стать вожатым в лагерях Московской области, «Артеке» или «Орленке». Для этого необходимо прослушать бесплатную программу профессионального обучения по профессии «Специалист, участвующий в организации деятельности детского коллектива (вожатый)». Программа реализуется на базе регионального центра подготовки вожатых и института непрерывного образования.

Дополнительную информацию можно узнать в группе регионального центра подготовки вожатых ПсковГУ.

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