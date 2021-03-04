Реализацию цифровых проектов в Псковской области обсудили Михаил Ведерников и Александр Логинов

Перспективы развития инфраструктуры связи и реализацию цифровых проектов в Псковской области обсудили губернатор Михаил Ведерников и вице-президент - директор макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» Александр Логинов в ходе рабочей встречи 3 марта.

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, стороны рассмотрели ход реализации федерального проекта «Информационная инфраструктура» национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации». В этом году на подключение более 600 социально значимых объектов к сетям телекоммуникаций по волоконно-оптическим линиям связи планируется направить 175 млн рублей.

Также они обсудили создание и поддержание электронного межведомственного взаимодействия, инфраструктуры электронного правительства. Этот проект позволяет вывести ряд государственных и муниципальных услуг в электронный формат.

В области здравоохранения компания создает единый цифровой контур. Теперь на базе единой информационной системы можно создавать и хранить электронные медицинские документы, вести расписание приема врачей, использовать централизованную систему «Лабораторные исследования» и Центральный архив медицинских изображений. Подключиться к единой системе могут государственные и муниципальные медицинские организации.