Реализацию цифровых проектов в Псковской области обсудили Михаил Ведерников и Александр Логинов

Перспективы развития инфраструктуры связи и реализацию цифровых проектов в Псковской области обсудили губернатор Михаил Ведерников и вице-президент - директор макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» Александр Логинов в ходе рабочей встречи 3 марта.
Фото пресс-службы администрации Псковской области
Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, стороны рассмотрели ход реализации федерального проекта «Информационная инфраструктура» национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации». В этом году на подключение более 600 социально значимых объектов к сетям телекоммуникаций по волоконно-оптическим линиям связи планируется направить 175 млн рублей.
Также они обсудили создание и поддержание электронного межведомственного взаимодействия, инфраструктуры электронного правительства. Этот проект позволяет вывести ряд государственных и муниципальных услуг в электронный формат.
В области здравоохранения компания создает единый цифровой контур. Теперь на базе единой информационной системы можно создавать и хранить электронные медицинские документы, вести расписание приема врачей, использовать централизованную систему «Лабораторные исследования» и Центральный архив медицинских изображений. Подключиться к единой системе могут государственные и муниципальные медицинские организации.
Фото пресс-службы администрации Псковской области
Кроме того, Александр Логинов озвучил желание компании реализовывать энергосервисные контракты по модернизации системы уличного освещения районных центров. Он обратил внимание, что анализ по семи муниципальным образованиям уже проведен. Глава региона отметил, что региональные власти готовы сформировать трехлетний план развития системы уличного освещения в Псковской области, если компания продемонстрирует взвешенный и ответственный подход к реализации проектов.
«Совместными усилиями с руководством региона мы будем повышать процент проникновения оптических сетей в домохозяйства Псковской области. Реализация намеченных проектов и внедрение новейших технологических решений повысят качество жизни в регионе, упростят ведение бизнеса и поднимут на новый уровень взаимодействие общества и государства. Сегодня компания развивает умные сервисы, позволяющие экономить ресурсы и обеспечивать безопасность, в сфере городского хозяйства и ЖКХ. В дальнейшем мы хотим продолжить работу по цифровизации и других отраслей», — подчеркнул он.
Так, в прошлом году «Ростелеком» заменил более 10,5 тыс. светильников и создал автоматизированную систему мониторинга и управления. Экономия составила более 70 млн рублей.
Фото пресс-службы администрации Псковской области
В перспективе дальнейшего сотрудничества участники рассмотрели возможность внедрения на территории региона системы весогабаритного контроля, системы «Чистое небо», а также установки объектов «Умная остановка». Особое внимание они обратили на проект по автоматизированной системе управления дорожным движением. Губернатор поручил профильным специалистам детально проработать это направление.
«С вашей компанией мы интенсивно работаем, реализуем многие проекты, улучшающие качество жизни наших граждан. Мы открыты к сотрудничеству. Но главное, чтобы оно было взаимоуважительным», — заключил Михаил Ведерников.