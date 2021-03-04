Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Образование

Выпускники программ ПсковГУ и ВШЭ получат дипломы обоих вузов

4 марта 2021 года, 12:16

Выпускники новых программ Псковского государственного университета и Высшей школы экономики получат дипломы обоих вузов, сообщил проректор ВШЭ Сергей Рощин в эфире проекта ПАИ-live 4 февраля.

По его словам, после завершения обучения студенты получат диплом Псковского университета и диплом Высшей школы экономики. Такое условие предусмотрено в совместной образовательной программе. 

«Для магистратуры у нас нет ограничений по возрасту, это вполне нормальная практика – обновление своих компетенций. Приглашаю всех», - добавил Сергей Рощин.

Совместная программа ПсковГУ и ВШЭ реализуется уже в 2021 году. В настоящее время объявляется набор на программу, а в сентябре она начнет полноценную работу.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Реализацию цифровых проектов в Псковской области обсудили Михаил Ведерников и Александр Логинов
Еще два пациента скончались от COVID-19 в Псковской области
Программа ПсковГУ и ВШЭ будет формировать педагогов нового поколения
22 года колонии получил пскович за кражу, убийство женщины и поджог ее квартиры
Военнослужащая из Пскова завоевала титул второй вице-мисс «Краса ВДВ — 2021»
В Великих Луках из окна выпал ребёнок
155 человек выздоровели от СOVID-19 и 90 заболели за сутки в Псковской области
Четыре очага коронавируса остаются активными в Псковской области
Новые программы обучения открывают ПсковГУ и Высшая школа экономики

Комментарии

Авторизация
No comments
Из рук вон

Общество / Здоровье
2 марта 10:46

Из рук вон

Когда пройдут последствия коронавируса?
Дышать не вредно

Общество / Здоровье
20 февраля 09:29

Дышать не вредно

Почему закладывает нос?
«Кручусь, как могу»

Общество
18 февраля 12:21

«Кручусь, как могу»

Тренер-энтузиаст из Красногородского района растит чемпионов в шести видах спорта