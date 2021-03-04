Выпускники программ ПсковГУ и ВШЭ получат дипломы обоих вузов

Выпускники новых программ Псковского государственного университета и Высшей школы экономики получат дипломы обоих вузов, сообщил проректор ВШЭ Сергей Рощин в эфире проекта ПАИ-live 4 февраля.

По его словам, после завершения обучения студенты получат диплом Псковского университета и диплом Высшей школы экономики. Такое условие предусмотрено в совместной образовательной программе.

«Для магистратуры у нас нет ограничений по возрасту, это вполне нормальная практика – обновление своих компетенций. Приглашаю всех», - добавил Сергей Рощин.

Совместная программа ПсковГУ и ВШЭ реализуется уже в 2021 году. В настоящее время объявляется набор на программу, а в сентябре она начнет полноценную работу.