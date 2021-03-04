Программа ПсковГУ и ВШЭ будет формировать педагогов нового поколения

Программа Псковского государственного университета и Высшей школы экономики будет формировать педагогов нового поколения, заявил проректор Высшей школы экономики Сергей Рощин в эфире проекта ПАИ-live 4 марта.

«Нельзя сказать, что прошлые учителя были плохие, но меняются технологии, возникают многие новые вызовы, современные дети существуют в другой информационной технологической среде», – заметил Сергей Рощин.

По его словам, новая программа будет формировать три области компетенций: метапредметность, владение цифровыми сервисами и цифровыми технологиями, а также понимание того, в какой среде происходит образование с экономической и управленческой точки зрения.

«Это не самая главная, но важная часть компетенций, которая будет отличать тех, кто поступит на эту программу и закончит её», – подчеркнул Сергей Рощин.

Ранее совместную работу двух вузов обсудили первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, проректор по учебной работе НИИ Высшая школа экономики Сергей Рощин и ректор ПсковГУ Наталья Ильина.