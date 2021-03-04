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Происшествия / Правосудие

22 года колонии получил пскович за кражу, убийство женщины и поджог ее квартиры

4 марта 2021 года, 11:42

22 года колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев получил пскович за хищение имущества, убийство женщины и поджог ее квартиры, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

В декабре 2019 года мужнина трижды проник в квартиру одного из домов на улице Владимирской в деревне Родина Псковского района и похитил оттуда деньги. В жилище он попал через окно подъезда, ведущее на балкон.

Два раза — 4 и 19 декабря - злоумышленник похищал деньги и проигрывал их в букмекерском клубе. 19 декабря он решил вернулся за добавкой, однако был обнаружен хозяйкой квартиры.

Желая скрыть следы преступления, осужденный связал женщину и задушил. После он забрал ее ценные вещи и деньги на общую сумму почти 100 тысяч рублей, а квартиру поджог. В результате пожара пострадала и соседка погибшей: она получила отравление угарным газом.

Следствие установило, что двумя годами ранее мужчина был осужден за кражу имущества из этой же квартиры.

Псковский областной суд признал 40-летнего местного жителя виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «а» части 3 статьи 158 (кража), пунктом «а» части 3 статьи 158 (кража), пунктом «в» части 4 статьи 162 (разбой), пунктом «з» части 2 статьи 105 (убийство), части 2 статьи 167 (умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества путем поджога) УК РФ.

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