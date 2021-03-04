Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Знай наших!

Военнослужащая из Пскова завоевала титул второй вице-мисс «Краса ВДВ — 2021»

4 марта 2021 года, 11:22

Гвардии ефрейтор Ирина Данилова из Пскова завоевала титул второй вице-мисс на IV конкурсе красоты и профессионального мастерства среди военнослужащих-женщин Воздушно-десантных войск «Краса ВДВ–2021», сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Минобороны РФ.

Ирина Данилова уже 7 лет служит по контракту в 234-ом гвардейском десантно-штурмовом Черноморского ордена Кутузова полку имени Александра Невского в должности укладчик парашютов.  

Военнослужащая из Пскова завоевала титул второй вице-мисс «Краса ВДВ — 2021»

Фото пресс-службы Воздушно-десантных войск
Военнослужащая из Пскова завоевала титул второй вице-мисс «Краса ВДВ — 2021»

Фото пресс-службы Воздушно-десантных войск
Военнослужащая из Пскова завоевала титул второй вице-мисс «Краса ВДВ — 2021»

Фото пресс-службы Воздушно-десантных войск

Всего в конкурсе участвовало 12 женщин. 

Титул «Краса ВДВ — 2021» получила военнослужащая гвардейского соединения специального назначения Воздушно-десантных войск гвардии младший сержант Юлия Меркина из Подмосковья. Первой вице-мисс стала военнослужащая соединения управления Воздушно-десантных войск гвардии ефрейтор Анна Кукушкина из Медвежьих Озер Московской области.

«Этот конкурс показал, что в Воздушно-десантных войсках служат не только отважные мужчины, но и не менее мужественные женщины, которые вместе с нами выполняют важные и ответственные задачи. Спасая людей, обеспечивая надежное и качественное управление, укладчики, психологи и другие специальности, обязанности которых лучше, чем женщина никто не выполнит, за что мы им очень благодарны», - отметил командующий Воздушно-десантными войсками Герой Российской Федерации генерал-полковник Андрей Сердюков и вручил победительнице корону.

Конкурс «Краса ВДВ — 2021» посвящен 91-й годовщине со дня образования войск и приурочен к Международному женскому дню. Он проходил с 25 февраля по 3 марта на базе Учебно-методического центра военно-патриотического воспитания «Авангард» и Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации в городе Кубинка Московской области.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Реализацию цифровых проектов в Псковской области обсудили Михаил Ведерников и Александр Логинов
Еще два пациента скончались от COVID-19 в Псковской области
Выпускники программ ПсковГУ и ВШЭ получат дипломы обоих вузов
Программа ПсковГУ и ВШЭ будет формировать педагогов нового поколения
22 года колонии получил пскович за кражу, убийство женщины и поджог ее квартиры
В Великих Луках из окна выпал ребёнок
155 человек выздоровели от СOVID-19 и 90 заболели за сутки в Псковской области
Четыре очага коронавируса остаются активными в Псковской области
Новые программы обучения открывают ПсковГУ и Высшая школа экономики

Комментарии

Авторизация
No comments
Из рук вон

Общество / Здоровье
2 марта 10:46

Из рук вон

Когда пройдут последствия коронавируса?
Дышать не вредно

Общество / Здоровье
20 февраля 09:29

Дышать не вредно

Почему закладывает нос?
«Кручусь, как могу»

Общество
18 февраля 12:21

«Кручусь, как могу»

Тренер-энтузиаст из Красногородского района растит чемпионов в шести видах спорта