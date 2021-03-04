Военнослужащая из Пскова завоевала титул второй вице-мисс «Краса ВДВ — 2021»

Всего в конкурсе участвовало 12 женщин.

Титул «Краса ВДВ — 2021» получила военнослужащая гвардейского соединения специального назначения Воздушно-десантных войск гвардии младший сержант Юлия Меркина из Подмосковья. Первой вице-мисс стала военнослужащая соединения управления Воздушно-десантных войск гвардии ефрейтор Анна Кукушкина из Медвежьих Озер Московской области.

«Этот конкурс показал, что в Воздушно-десантных войсках служат не только отважные мужчины, но и не менее мужественные женщины, которые вместе с нами выполняют важные и ответственные задачи. Спасая людей, обеспечивая надежное и качественное управление, укладчики, психологи и другие специальности, обязанности которых лучше, чем женщина никто не выполнит, за что мы им очень благодарны», - отметил командующий Воздушно-десантными войсками Герой Российской Федерации генерал-полковник Андрей Сердюков и вручил победительнице корону.

Конкурс «Краса ВДВ — 2021» посвящен 91-й годовщине со дня образования войск и приурочен к Международному женскому дню. Он проходил с 25 февраля по 3 марта на базе Учебно-методического центра военно-патриотического воспитания «Авангард» и Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации в городе Кубинка Московской области.