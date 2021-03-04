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Общество / Здоровье

155 человек выздоровели от СOVID-19 и 90 заболели за сутки в Псковской области

4 марта 2021 года, 09:49

За сутки 3 марта от СOVID-19 выздоровели 155 жителей Псковской области, при этом заболели 90, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

В Пскове (всего 11 тыс. 688) добавилось 38 ковидбольных, в Островском районе (всего 1 тыс. 625) — 12, в Великих Луках (всего 5 тыс. 702) — 11. 

155 человек выздоровели от СOVID-19 и 90 заболели за сутки в Псковской области

Фото из Instagram-аккаунта губернатора Псковской области Михаила Ведерникова

По 8 человек заразились в Псковском (всего 2 тыс. 705) и Невельском (всего 1 тыс. 297) районах. В Новосокольническом районе (всего 822) диагностировали 4 случая коронавируса, а в Красногородском (всего 190) — 3. По 1 заболевшему зафиксировали в Великолукском (всего 739), Дедовичском (всего 641), Себежском (всего 477), Стругокрасненском (всего 312), Пушкиногорском (всего 278) и Локнянском (всего 214) районах.

С начала пандемии подтвердилось 32 тыс. 366 случаев СOVID-19. 21 тыс. 373 пациента уже излечились от этого заболевания. 173 — умерли.

Всего в Псковской области проведено 282 тыс. 957 исследований на коронавирус. В частности, за минувшие сутки тестирование прошли 1 тыс. 441 человек.

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