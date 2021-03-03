Новые программы обучения открывают ПсковГУ и Высшая школа экономики

Псковский государственный университет вместе с Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» начнут набор на новые программы обучения. Совместную работу двух вузов обсудили первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, проректор по учебной работе НИИ Высшая школа экономики Сергей Рощин и ректор ПсковГУ Наталья Ильина, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

В частности, будут открыты сетевая программа магистратуры «Педагогическое образование» и сетевая образовательная программа заочной формы обучения «Управление образовательным процессом в современной школе». Последняя позволит подготовить для школ региона руководителей методических объединений, завучей по образовательной и научной работе.

Кроме того, достигнута договоренность о целевом наборе на образовательную программу очной формы обучения «Педагогическая деятельность в условиях изменений». Студенты, прошедшие по ней обучение, получат сразу два диплома: и ПсковГУ, и Высшей школы экономики.

Наталья Ильина подчеркнула, что новые образовательные программы будут способствовать усилению кадрового потенциала региона. А Сергей Рощин назвал совместную работу с псковским вузом знаковым с точки зрения возможности повышения конкурентоспособности региона в области общего образования.

На встрече также обсуждались планы на 2022 год в части реализации сетевой программы в области управления образованием, ориентированной на подготовку директоров образовательных организаций и руководителей органов управления образованием.