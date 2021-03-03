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Общество / Коммуналка

30 участков уже нанесены на публичную кадастровую карту Псковской области

3 марта 2021 года, 21:37

30 участков в Псковской области уже оформлены на публичной кадастровой карте, сообщает официальный Телеграм-канал региона. На онлайн-сервисе появились участки в Пскове, Великих Луках, Гдове, Острове, Печорах, Локне.

Псковская область является пилотным регионом по созданию публичной кадастровой карты. На ней размещается информация о земельных участках, которые могут использоваться для жилищного строительства в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Это позволит жителям самим выбирать участки, на которых они хотели бы построить дом. Затем нужно будет обратиться в муниципалитет с просьбой выставить эти участки на торги.

В дальнейшем на кадастровой карте появится информация о градостроительных регламентах на данной территории, о возможностях подключения и подведения коммуникаций. Пока сервис работает в тестовом режиме.

Работа такой карты, считает председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов, облегчит поиск земельных участков для застройки. 

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