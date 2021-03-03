Более 100 млн рублей выделены муниципалитетам Псковской области на решение первоочередных задач в сферах ЖКХ, образования, спорта, дорожного ремонта. Соответствующий документ подписал губернатор Михаил Ведерников, о чём он заявил на заседании Ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области» 3 марта, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Руководитель Ассоциации Валентина Понизовская поблагодарила Михаила Ведерникова и председателя регионального парламента Александра Котова за поддержку и внимание к муниципалитетам.

Также Михаил Ведерников отметил работу Ассоциации как ключевого партнера государственных органов власти в сфере развития местного самоуправления. Он отметил, что совместно удалось реализовать много проектов. В частности, была измена структура заработной платы муниципальных служащих, несмотря на ограниченные возможности регионального бюджета.

Кроме того, при активном участии Ассоциации подготовлена госпрограмма по поддержке местного самоуправления, на реализацию которой в этом году заложены 50 млн рублей, в том числе, 5 млн рублей на повышение квалификации муниципальных служащих.

Обратил внимание губернатор и на работу по развитию территориального общественного самоуправления. Число ТОСов в регионе уже выросло до 140. «Мы со своей стороны шаг за шагом увеличиваем финансирование этого направления. Два года назад на первом грантовом конкурсе мы разыграли 3,5 млн рублей, сегодня эта сумма составляет уже 20 млн», — подчеркнул губернатор. Он проинформировал, что приём заявок на грантовый конкурс этого года уже завершён. На него поступили 180 заявок, но финансирование, котрое составит 200 тыс. рублей, получат только 100 проектов.

Михаил Ведерников анонсировал появление ещё одного инструмента поддержки - инициативных проектов. Сейчас завершается разработка правовой базы. Прием заявок на конкурс может начаться во второй половине текущего года, а финансовую поддержку проекты получат в 2022 году. Губернатор призвал глав районов предусмотреть в местных бюджетах возможности для финансирования данного мероприятия и пообещал необходимую поддержку со стороны администрации региона.

Михаил Ведерников заявил, что текущий год будет непростым. «Сегодня нам как никогда нужно сохранять сформированный командный, профессиональный подход ко всем вопросам, которые мы решаем. Уверен, что вместе мы достойно справимся со всем вызовами», — заключил он.