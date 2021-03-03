Праздничные выходные в Псковской области будут морозными и солнечными

Мартовские праздники в Псковской области будут морозными и солнечными, сообщила «Псковской правде» руководитель Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

По её словам, в регион возвращается зимняя погода. Температура воздуха начнет понижаться уже с 4 марта. «Ближайшие выходные, включая праздничный день, 8 марта, продержится минусовая температура. В отдельные ночи температура опустится до -10 градусов. Днем ожидается от 0 до -5 градусов», - отметила она.

Однако, несмотря на мороз, дни будут солнечными. Возможны осадки в виде снега, но к выходным всё, что выпадет, растает.

Также Тала Нещадимова рассказала, что потепления в ближайшем будущем не видно. «Скорее всего, погода начнет меняться после 15 марта», - предположила она.