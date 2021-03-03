На 600 тысяч рублей оштрафовали подрядчиков за некачественную уборку Пскова, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации города. Всего за последние два месяца власти направили им более 30 предписаний и актов.

«Подрядные организации имеют контрактные обязательства по уборке и зеленых зон, и лотковой части дорог. Объективно, за короткий период времени они со своей задачей не справились», - отметил исполняющий полномочия главы администрации Пскова Александр Коновалов.

В настоящее время подрядные организации, в том числе и Псковавтодор, мобилизуют дополнительные технические и людские ресурсы. Потребность в этом возникла из-за активного снеготаяния. Город планируется привести в нормативное состояние в течение недели.

В администрации Пскова напомнили, что собственники торговых и других коммерческих объектов обязаны убирать прилегающую территорию самостоятельно.