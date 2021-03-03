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Общество

Следственный комитет организовал проверку по факту ЧП в ПсковГУ

3 марта 2021 года, 17:03

Проверку по факту случившегося во время химических опытов в Псковском государственном университете организовало Следственное управление Следственного комитета РФ по Псковской области.

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе ведомства, 3 марта в одной из аудиторий Института медицины и экспериментальной биологии в корпуса вуза на улице Советской разбилась стеклянная колба с химическими компонентами. Содержимое попало на трех студенток.

Пострадавших осмотрели медицинские работники. Две девушки уже отпущены домой.

В настоящее время следователи осматривают место происшествия и опрашивают очевидцев произошедшего. 

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