Следственный комитет организовал проверку по факту ЧП в ПсковГУ

Проверку по факту случившегося во время химических опытов в Псковском государственном университете организовало Следственное управление Следственного комитета РФ по Псковской области.

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе ведомства, 3 марта в одной из аудиторий Института медицины и экспериментальной биологии в корпуса вуза на улице Советской разбилась стеклянная колба с химическими компонентами. Содержимое попало на трех студенток.

Пострадавших осмотрели медицинские работники. Две девушки уже отпущены домой.

В настоящее время следователи осматривают место происшествия и опрашивают очевидцев произошедшего.