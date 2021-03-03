Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Масленицу в Псковской области организуют по примеру новогодних праздников

3 марта 2021 года, 14:51

Проведение Масленицы в Псковской области обсудили в ходе опрештаба по борьбе с коронавирусом 3 марта, передает «Псковская правда».

«Считаю, что полного запрета можно избежать», - сказал губернатор Михаил Ведерников, заметив, что Масленица - один из самых любимых у жителей праздников.

По его словам, никаких праздничных концертов и массовых мероприятий в регионе не будет, но можно провести ярмарку, как было в новогодние праздники.

Главный санитарный врач региона Александр Нестерук согласился, что уличные  базары при соблюдении противоэпидемических мер не усугубят ситуацию. Тем более, заметил он, у региона уже есть опыт в подобном мероприятии.

Однако, необходимо соблюдать социальную дистанцию, использовать маски и ограничить участие в массовых мероприятиях, в том числе в сожжении Масленицы. Размещать на ярмарке точки питания, в которых будут готовить, например, блины и шашлыки, по мнению Александра Нестерука,  нецелесообразно. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Еще три пункта вакцинации от коронавируса откроются в Псковской области в ближайшее время
Ректор ПсковГУ о ЧП в вузе: Состояние студенток удовлетворительное
Детям от 14 лет разрешат посещать торговые центры Псковской области без родителей
Псковский губернатор: Не факт, что третья волна коронавируса будет, но мы должны быть готовы к ней
Михаил Ведерников: Смягчение противоковидных ограничений сейчас нецелесообразно и опасно
3 марта пройдет Всероссийский Урок мужества, посвященный подвигу десантников 6-й роты
Пскович рассказал, как мошенники пытались списать деньги через поддельный сайт «Госуслуг»
Ещё два человека умерли от коронавируса в Псковской области
Пскович с ножом ворвался в квартиру в Новосокольниках и отобрал у хозяина деньги

Комментарии

Авторизация
No comments
Из рук вон

Общество / Здоровье
2 марта 10:46

Из рук вон

Когда пройдут последствия коронавируса?
Дышать не вредно

Общество / Здоровье
20 февраля 09:29

Дышать не вредно

Почему закладывает нос?
«Кручусь, как могу»

Общество
18 февраля 12:21

«Кручусь, как могу»

Тренер-энтузиаст из Красногородского района растит чемпионов в шести видах спорта