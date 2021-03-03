Масленицу в Псковской области организуют по примеру новогодних праздников

Проведение Масленицы в Псковской области обсудили в ходе опрештаба по борьбе с коронавирусом 3 марта, передает «Псковская правда».

«Считаю, что полного запрета можно избежать», - сказал губернатор Михаил Ведерников, заметив, что Масленица - один из самых любимых у жителей праздников.

По его словам, никаких праздничных концертов и массовых мероприятий в регионе не будет, но можно провести ярмарку, как было в новогодние праздники.

Главный санитарный врач региона Александр Нестерук согласился, что уличные базары при соблюдении противоэпидемических мер не усугубят ситуацию. Тем более, заметил он, у региона уже есть опыт в подобном мероприятии.

Однако, необходимо соблюдать социальную дистанцию, использовать маски и ограничить участие в массовых мероприятиях, в том числе в сожжении Масленицы. Размещать на ярмарке точки питания, в которых будут готовить, например, блины и шашлыки, по мнению Александра Нестерука, нецелесообразно.