Детям от 14 лет разрешат посещать торговые центры Псковской области без родителей

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников предложил разрешить детям от 14 лет посещать торговые центры без сопровождения родителей. Речь об этом шла в ходе оперштаба по борьбе с коронавирусом 3 марта, передает корреспондент «Псковской правды».

По словам главы региона, поступило много обращений от подростков, которые просили снять это ограничение. «В Пскове, да и в Великих Луках есть большое количество учеников профтехучилищ, студентов высших учебных заведений, которые приехали на учёбу из других населённых пунктов и живут самостоятельно, как взрослые люди, снимают квартиры», - сказал Михаил Ведерников и добавил, что для них посещение торговых центров – это насущная необходимость.

Школьники до 14 лет, по мнению губернатора, не имеют объективной потребности в посещении торговых центров без взрослых. Для них запрет останется в силе.

Также Михаил Ведерников сообщил, что с администрациями торговых центров была проведена предметная работа по вопросу соблюдения всех противовирусных требований. «Результаты проверок есть и сразу скажу - здесь ещё есть, над чем работать, но в целом мы фиксируем положительные изменения», - отметил он.

В заключение, губернатор обратился к студентам с просьбой не устраивать в торговых центрах массовых посиделок и сообщил, что запрет вернется, если будут случаи злоупотребления.

Главный санитарный врач региона Александр Нестерук поддержал предложение губернатора Михаила Ведерникова. Одобрили его и остальные члены оперативного штаба. Теперь соответствующие изменения будут внесены в указ губернатора о мерах по противодействию распространению коронавируса.