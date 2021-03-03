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Общество / Здоровье

Псковский губернатор: Не факт, что третья волна коронавируса будет, но мы должны быть готовы к ней

3 марта 2021 года, 13:44

Федеральные эксперты прогнозируют третью волну коронавируса, которая может возникнуть с марта по начало лета. «Не факт, что это будет так, но к этим вызовам мы должны быть готовы», - заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на оперштабе по борьбе с коронавирусом 3 марта, передает корреспондент «Псковской правды».

Псковский губернатор: Не факт, что третья волна коронавируса будет, но мы должны быть готовы к ней

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Глава региона отметил, что распространению сезонных заболеваний, в том числе и коронавируса, способствует весенняя погода и повышенная влажность. Еще одна опасность - новые штаммы коронавируса, которые уже добрались до Прибалтики. Британский штамм там выявили еще в январе.

Кроме того, значительный рост числа заболевших в прошлом году вызвали майские праздники и сезонный приезд дачников. По словам Михаила Ведерникова, приезд дачников прошлой весной фактически вдвое увеличил число населения в Псковской области.

При этом Михаил Ведерников отметил, что многие ограничения в Псковской области уже отменены. «Каждый шаг в этом направлении мы делаем взвешенно, выверяя баланс между сохранением здоровья населения и экономики региона», - подчеркнул он и заявил, что существенных изменений действующая версия противовирусного Указа не требует.

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Комментарии

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Бабулечка
14:53 03.03.2021

Нынче российские политики они же вирусологи, статисты, прогнозвыдающие.

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