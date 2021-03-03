Михаил Ведерников: Смягчение противоковидных ограничений сейчас нецелесообразно и опасно

Необдуманное смягчение действующих ограничений сейчас может быть нецелесообразно и опасно, заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на оперштабе по борьбе с коронавирусом 3 марта, передает корреспондент «Псковской правды».

В частности, это связано с изменением в структуре работы системы здравоохранения. Псковская городская, районные и межрайонные больницы вернулись в штатный режим работы.

«Возобновление плановой медицинской помощи для людей сейчас имеет крайне важное и принципиальное значение. За год борьбы с COVID сформировался очень высокий запрос на штатные медуслуги», - отметил глава региона и добавил, что врачи тоже вымотаны от работы в экстремальных условиях борьбы с коронавирусом.

Однако, расформирование COVID-центра снизило размер коронавирусного коечного фонда. По словам Михаила Ведерникова, запас свободных мест в Псковской областной инфекционной больнице крайне незначителен. «Любая серьёзная вспышка заставит нас сделать шаг назад. Поэтому мы должны двигаться в сторону постепенного снижения нагрузки на систему здравоохранения, чтобы плановая медицинская помощь оказывалась в полном объеме», - сказал он.

В настоящее время эпидситуация в регионе развивается нестабильно, подчеркнул губернатор. Так, на позапрошлой неделе прирост числа заболевших составил более 10%. При том, что по России в целом наблюдается снижение динамики распространения коронавируса. На прошлой неделе количество инфицированных снизилось на 18%, но суточное значение осталось в пределах 100 новых случаев.

Кроме того, на контроле Роспотребнадзора в Псковской области находятся пять очагов коронавируса: Свято-Введенский женский монастырь, два отделения Великолукской межрайонной больницы, отделение Порховской межрайонной больницы и Центр специального образования №2.