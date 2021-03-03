Псковичка победила на этапе Кубка России по ралли в Карелии

Псковичка Юлия Пащинская победила на 6-ом этапе Кубка России по ралли в Карелии, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе федерации автоспорта Псковской области.

Ралли «Яккима-2021» проходило с 25 по 27 февраля. В соревновании приняли участие 57 экипажей. Юлия Пащинская была штурманом в экипаже под стартовым номером 20. Ее пилот — Михаил Алексеев из Санкт Петербурга.

Участники преодолели 123 километра по снегу и льду. В итоге Михаил Алексеев и Юлия Пащинская одержать победу в своей зачетной группе «2000Н».

Следующий этап Кубка России – ралли «Голубые Озера-2021» пройдет с 22 по 24 апреля в Псковской области. Трассу планируется организовать в Пустошкинском районе.