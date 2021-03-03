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Общество

3 марта пройдет Всероссийский Урок мужества, посвященный подвигу десантников 6-й роты

3 марта 2021 года, 12:23

3 марта состоится Всероссийский Урок мужества «Стоящие насмерть», посвященный подвигу 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ.

Как сообщает официальный Telegram-канал Псковской области, мероприятие пройдет в онлайн-формате. Зрителям покажут уникальный видеоматериал из личных архивов, а также фото и видеоархивы ветеранских организаций.

В Уроке мужества примут участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников и губернатор Тульской области Алексей Дюмин, заместитель министра просвещения РФ Денис Грибов, руководитель ДОСААФ Александр Колмаков и родственники погибших десантников.

Псковская студия проекта «Команда 2018» в прямом эфире объявят победителей онлайн-викторины «Рота, ушедшая в небо». 

Трансляция проводится для суворовцев, школьников, кадетов, курсантов, студентов из всех регионов России. Она начнётся в 14:00 на Youtube-канале Международного медиапроекта «Свидание с Россией», в социальных сетях Бессмертного полка России и Российского Союза Молодежи

Инициатор урока мужества - Тульская область. 

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