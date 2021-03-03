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Происшествия / Преступление

Пскович рассказал, как мошенники пытались списать деньги через поддельный сайт «Госуслуг»

3 марта 2021 года, 12:00

Мошенники пытались списать деньги с банковской карты псковича под видом начисления льгот, сообщает «Комсомольская правда в Пскове»

На почту мужчине пришло электронное письмо, которое на первый взгляд было отправлено с единого портала государственных услуг. Это было сообщение о положенных ему социальных компенсациях. 

Пскович рассказал, как мошенники пытались списать деньги через поддельный сайт «Госуслуг»

Фото «Комсомольская правда в Пскове»

Для оформления необходимо было перейти в личный кабинет и обратиться к ведущему юристу Гончаровой. Как рассказал мужчина, в конце открывается окно, в котором пользователю предлагают указать номер своей банковской карты для перевода денег.

По словам псковича, письмо ничем не отличалось от оригинального: злоумышленники использовали логотипы портала, фирменный стиль и похожий шрифт. Однако, мошенников выдали гиперссылки, не соответствующие оригиналу, и адрес почтового ящика – info@yotapro.ru. Кроме того, в личном кабинете на госуслугах последним  уведомлением было поздравление с днем рождения.

О подобном письме пишет 3 марта РИА Новости. Как рассказал этому агентству эксперт Сколково РЭШ Егор Кривошея, в ближайшем будущем можно ожидать рост такого года мошенничества на фоне усиления мер поддержки населения и появления каналов информирования о положенных выплатах для человека.

Главный риск в этой схеме, отметил эксперт,  - потеря доступа к аккаунтам с важной персональной информацией: паспортные данные, прописка, СНИЛС, номер телефона, документы об имуществе и так далее. С этими данными мошенники могут провернуть любые денежные операции.

Тем, кто попался на уловки мошенников, рекомендуют написать сообщение в техподдержку сайта «Госуслуги», поменять пароль. Также следует обратиться в полицию и, в случае необходимости, написать заявление о мошенничестве.

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