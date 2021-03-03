Ещё два человека умерли от коронавируса в Псковской области

В Псковской области от коронавируса умерли ещё два человека, сообщает официальный Телеграм-канал региона. Общее количество летальных исходов от этого заболевания выросло до 173.

С начала пандемии в Псковской области зафиксировали 32 тыс. 276 случаев коронавируса, вылечились от этого заболевания 21 тыс. 218 человек.

На данный момент в регионе действуют пять очагов коронавируса, в том числе три в учреждениях здравоохранения — в двух отделениях Великолукской межрайонной больницы и в одном отделении Порховской межрайонной больницы. Также вспышки зафиксированы в в Свято-Введенском женском монастыре в Острове и в Центре специального образования № 2 в Островском районе.