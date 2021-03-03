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Общество / Здоровье

Ещё два человека умерли от коронавируса в Псковской области

3 марта 2021 года, 11:28

В Псковской области от коронавируса умерли ещё два человека, сообщает официальный Телеграм-канал региона. Общее количество летальных исходов от этого заболевания выросло до 173.

С начала пандемии в Псковской области зафиксировали 32 тыс. 276 случаев коронавируса, вылечились от этого заболевания 21 тыс. 218 человек.

На данный момент в регионе действуют пять очагов коронавируса, в том числе три в учреждениях здравоохранения — в двух отделениях Великолукской межрайонной больницы и в одном отделении Порховской межрайонной больницы. Также вспышки зафиксированы в в Свято-Введенском женском монастыре в Острове и в Центре специального образования № 2 в Островском районе. 

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Комментарии

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Бабулечка
13:12 03.03.2021

"Ещё два человека умерли"- давно очевидно, что информация для нагнетания обстановки, а какой возраст и где умер человек-зачем сообщать... Значит в новой больнице, будем додумывать. "Новый очаг выявлен", там что все лежат вповалку?тестам доверия нет. Так же раньше иногда проскакиаала информация о вспышке африканской чумы у свиней. Придётся ещё долго слушать, но каждый должен понимать информацию правильно, учитывая, что нам сообщили местных сми -больные вылечиваются 97 процента дома.

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