Пскович с ножом ворвался в квартиру в Новосокольниках и отобрал у хозяина деньги

45-летний житель Пскова ограбил квартиру в Новосокольниках, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Мужчина вечером 26 февраля ворвался в квартиру в доме на улице Комсомольской и, угрожая ножом 50-летнему хозяину жилища, похитил деньги. После этого преступник скрылся.

Сотрудники МО МВД России «Новосокольнический» провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия и в кратчайшие сроки задержали подозреваемого. Оказалось, что он нигде не работает и ранее уже был неоднократно судим. Задержанный дал признательные показания.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой). Санкция этой статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.