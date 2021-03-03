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Общество

Эксперты ПАИ определили топ-10 главных событий февраля в Псковской области

3 марта 2021 года, 10:14

Эксперты Псковского агентства информации определили топ-10 главных событий февраля в Псковской области.

Эксперты ПАИ определили топ-10 главных событий февраля в Псковской области

«Псковская область вновь вошла в федеральную повестку, отделения региональных партий начали подавать признаки жизни, а статистика коронавируса дала робкие надежды на позитивные сдвиги», - пишет ПАИ.

Так, наиболее значимым событием эксперты назвали рабочий визит премьер-министра Михаила Мишустина в регион. На втором месте — проблемы с уборкой улиц Пскова. А замыкает тройку главных новость о предварительном списке «Единой России» на выборах в Псковское областное Собрание. 

Среди важных событий этого месяца было также расформирование одного из главных ковид-центров в регионе - Псковская горбольница переходит в штатный режим работы, а также  первое за почти десять лет интервью находящегося в международном розыске Михаила Гавунаса псковским СМИ.

В составлении рейтинга участвовали представители общественных организаций и парламентских политических партий, депутатского корпуса муниципалитетов и области, муниципальных органов власти, журналисты, представители научных и образовательных кругов региона.

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