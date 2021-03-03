125 выздоровевших от коронавируса добавилось в статистику Псковской области за сутки

125 выздоровевших от коронавируса добавилось в статистику Псковской области 2 марта, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте. С начала пандемии от этого заболевания излечились 21 тыс. 218 пациентов.

92 новых случая коронавируса выявили за минувшие сутки. Из них 24 заболели в Пскове (всего 11 тыс. 650) и 13 — в Великих Луках (всего 5 тыс. 691).