125 выздоровевших от коронавируса добавилось в статистику Псковской области за сутки

125 выздоровевших от коронавируса добавилось в статистику Псковской области 2 марта, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте. С начала пандемии от этого заболевания излечились 21 тыс. 218 пациентов.
92 новых случая коронавируса выявили за минувшие сутки. Из них 24 заболели в Пскове (всего 11 тыс. 650) и 13 — в Великих Луках (всего 5 тыс. 691).
Фото из Instagram-аккаунта губернатора Псковской области Михаила Ведерникова
В Невельском районе (всего 1 тыс. 289) COVID-19 диагностировали у 8 человек, в Плюсском (всего 464) — 7, в Островском (всего 1 тыс. 613) — 5. По 4 заболевших обнаружили в Опочецком (всего 866), Новосокольническом (всего 818) и Куньинском (всего 299) районах, по 3 — в Псковском (всего 2 тыс. 697), Порховском (всего 1 тыс. 56), Великолукском (всего 738), Себежском (всего 476) и Пушкиногорском (всего 277). В Дедовичском (всего 640), Палкинском (всего 349) и Пустошкинском (всего 283) районах подтвердилось по 2 случая COVID-19, в Локнянском (всего 213) и Усвятском (всего 135) — по 1. Всего в Псковской области зафиксировано 32 тыс. 276 инфицированных.
Умер от коронавируса 171 человек.