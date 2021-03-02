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Общество / Здоровье

Новый очаг коронавируса выявлен в Псковской области

2 марта 2021 года, 22:59

Новый очаг коронавируса выявлен в Псковской области, сообщил на своей странице в соцсети Instagram глава региона Михаил Ведерников. 

По его словам, речь идет о Центре специального образования № 2 в Островском районе. Как сообщает официальный телеграм-канал Псковской области, коронавирус выявлен у 5 детей и одного воспитателя. В учреждении проводятся противоэпидемические мероприятия.

Всего в Псковской области под контролем Роспотребнадзора остаются пять вспышек инфекции.

За сутки в Псковской области были выявлены 92 новых случая коронавируса. Выздоровели 125. Скончались двое.

Кроме того, за сутки было проведено 1262 исследования на коронавирус.

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