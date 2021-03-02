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Культура / Наследие

Древнюю надпись обнаружили исследователи над Святыми воротами Печерского монастыря

2 марта 2021 года, 21:55

Над верхней частью арочного проезда в башне Святых ворот Псково-Печерского монастыря исследователи обнаружили фрагмент исторической надписи. Об этом сообщает пресс-служба АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Древнюю надпись обнаружили исследователи над Святыми воротами Печерского монастыря

Фото из соцсети
Согласно историко-архивным и библиографическим исследованиям, проведенными компанией «Псковгражданпроект» совместно с «АСМ Групп», установлено, что надпись над воротами в разное время гласила: «Вниду в дом Твой поклонюся, ко храму святому Твоему» и «Любит Господь Врата Сиона паче всех селений Иаковлевых».

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