Древнюю надпись обнаружили исследователи над Святыми воротами Печерского монастыря

Над верхней частью арочного проезда в башне Святых ворот Псково-Печерского монастыря исследователи обнаружили фрагмент исторической надписи. Об этом сообщает пресс-служба АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».
Согласно историко-архивным и библиографическим исследованиям, проведенными компанией «Псковгражданпроект» совместно с «АСМ Групп», установлено, что надпись над воротами в разное время гласила: «Вниду в дом Твой поклонюся, ко храму святому Твоему» и «Любит Господь Врата Сиона паче всех селений Иаковлевых».
Фото из соцсети