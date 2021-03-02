Движения большегрузов по дорогам Псковской области ограничат с 22 марта

Весеннее ограничение движения большегрузов по дорогам Псковской области вводится с 22 марта, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству.

Движение транспортных средств, которые превышают предельно допустимые значения нагрузок на оси, ограничивается временно - до 20 апреля 2021 года.

Подробную информацию об условиях проезда по дорогам общего пользования регионального значения Псковской области в период временного ограничения движения можно получить по телефонам (8-8112) 298-812, 298-813 или лично в «Псковавтодоре» по адресу: Псков, улица Госпитальная, дом 7а.