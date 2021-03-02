Почти 6 тысяч жителей Псковской области завершили вакцинацию от COVID-19

5 тыс. 919 человек завершили вакцинацию от COVID-19 в Псковской области. Об этом сообщила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко в ходе совещания губернатора Михаила Ведерникова с медиками 2 марта, передаёт «Псковская правда».

Первый этап вакцины прошли 16 тыс. 875 человек. Для прививки используется препарат «ГамКовидВак», который вводится пациентам в два этапа. По словам Марины Гаращенко, в Псковскую область уже поступило 23 тыс. 662 дозы. Вакцина освоена на 77%.

Самый низкий процент освоения вакцины наблюдается в Локнянском, Бежаницком, Гдовском и Дновском районах, сообщила председатель профильного комитета.

«Вакцинация - это один из факторов, который будет влиять на темпы снижения прироста заболеваемости и на выход региона из пандемии», - подчеркнула Марина Гаращенко.