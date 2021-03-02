Очаг коронавируса в островском монастыре планируется снять с контроля Роспотребнадзора

Очаг коронавируса в Свято-Введенском женском монастыре в Островском районе планируется снять с контроля Роспотребнадзора 3 марта. Об этом сообщил главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук в ходе совещания губернатора Михаила Ведерникова с медиками 2 марта, передаёт «Псковская правда».

Александр Нестерук отметил, что в монастыре было выявлено 14 случаев коронавируса.

В Великолукской межрайонной больнице, где сохраняется очаг, заражено 25 человек: 12 - в отделении нарушений кровообращения и 13 — в отделении урологии. В Порховской межрайонной больнице коронавирус подтвердился у 9 пациентов.

Всего на контроле Роспотребнадзора останутся три очага в двух медучреждениях.

С начала пандемии в Псковской области были выявлены 78 очагов коронавируса.