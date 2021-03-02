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Общество / Здоровье

В Псковской городской больнице больше не будет травмпункта

2 марта 2021 года, 16:45

Травмпункта в Псковской городской больнице больше не будет, рассказал руководитель медучреждения Алексей Васильев на совещании губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с медиками 2 марта, передаёт корреспондент «Псковской правды».

Травматологическое отделение останется в Детской областной больнице и в экстренном отделении Псковской областной клинической больнице, отметил Алексей Васильев.

Все остальные отделения Псковской городской больницы, по его словам, вернутся к обычному режиму работы до 9 марта. Первым откроется терапевтическое отделение – оно начнет приём пациентов 3 марта с 8:00. 

Еще одно нововведение псковской горбольницы – работа двух приёмных отделений. Одно предназначено для экстренных пациентов, другое – для плановых.

Целый год медучреждение работало в статусе регионального COVID-центра. Теперь все больные коронавирусом и внебольничной пневмонией будут направляться только в Псковскую областную инфекционную больницу.

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