В Псковской городской больнице больше не будет травмпункта

Травмпункта в Псковской городской больнице больше не будет, рассказал руководитель медучреждения Алексей Васильев на совещании губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с медиками 2 марта, передаёт корреспондент «Псковской правды».

Травматологическое отделение останется в Детской областной больнице и в экстренном отделении Псковской областной клинической больнице, отметил Алексей Васильев.

Все остальные отделения Псковской городской больницы, по его словам, вернутся к обычному режиму работы до 9 марта. Первым откроется терапевтическое отделение – оно начнет приём пациентов 3 марта с 8:00.

Еще одно нововведение псковской горбольницы – работа двух приёмных отделений. Одно предназначено для экстренных пациентов, другое – для плановых.

Целый год медучреждение работало в статусе регионального COVID-центра. Теперь все больные коронавирусом и внебольничной пневмонией будут направляться только в Псковскую областную инфекционную больницу.