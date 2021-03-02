Полицейские пресекли подпольное производство алкоголя в Великих Луках

Незаконный бизнес организовали двое местных жителей в декабре прошлого года. В складских помещениях, которые располагаются на территории промышленной зоны Великих Лук, они оборудовали технологические линии. Там же бизнесмены наклеивали этикетки и осуществляли погрузку готового товара.

В ходе обыска, проходившего по двум адресам, полицейские нашли и изъяли более 20 тысяч литров алкогольной продукции без специальных марок, а также около 5 тонн сырья стоимостью 6 миллионов рублей. По версии следствия, алкоголь предназначался для сбыта на территории Москвы и Псковской области.