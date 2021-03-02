Полицейские пресекли подпольное производство алкоголя в Великих Луках

В Великих Луках полицейские пресекли работу подпольного цеха, который производил контрафактный алкоголь под видом известных брендов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
В Великих Луках полицейские пресекли работу подпольного цеха, который производил контрафактный алкоголь под видом известных брендов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Незаконный бизнес организовали двое местных жителей в декабре прошлого года. В складских помещениях, которые располагаются на территории промышленной зоны Великих Лук, они оборудовали технологические линии. Там же бизнесмены наклеивали этикетки и осуществляли погрузку готового товара.
В ходе обыска, проходившего по двум адресам, полицейские нашли и изъяли более 20 тысяч литров алкогольной продукции без специальных марок, а также около 5 тонн сырья стоимостью 6 миллионов рублей. По версии следствия, алкоголь предназначался для сбыта на территории Москвы и Псковской области.
В отношении великолучан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации).
В настоящее время обвиняемые находятся под домашним арестом. Следствие устанавливает возможных соучастников противоправной деятельности.