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Происшествия / Преступление

Полицейские пресекли подпольное производство алкоголя в Великих Луках

2 марта 2021 года, 16:34

В Великих Луках полицейские пресекли работу подпольного цеха, который производил контрафактный алкоголь под видом известных брендов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Полицейские пресекли подпольное производство алкоголя в Великих Луках

Фото пресс-службы МВД России по Псковской области
Полицейские пресекли подпольное производство алкоголя в Великих Луках

Фото пресс-службы МВД России по Псковской области
Полицейские пресекли подпольное производство алкоголя в Великих Луках

Фото пресс-службы МВД России по Псковской области

Незаконный бизнес организовали двое местных жителей в декабре прошлого года. В складских помещениях, которые располагаются на территории промышленной зоны Великих Лук, они оборудовали технологические линии. Там же бизнесмены наклеивали этикетки и осуществляли погрузку готового товара.

В ходе обыска, проходившего по двум адресам, полицейские нашли и изъяли более 20 тысяч литров алкогольной продукции без специальных марок, а также около 5 тонн сырья стоимостью 6 миллионов рублей. По версии следствия, алкоголь предназначался для сбыта на территории Москвы и Псковской области.

Полицейские пресекли подпольное производство алкоголя в Великих Луках

Фото пресс-службы МВД России по Псковской области
Полицейские пресекли подпольное производство алкоголя в Великих Луках

Фото пресс-службы МВД России по Псковской области
Полицейские пресекли подпольное производство алкоголя в Великих Луках

Фото пресс-службы МВД России по Псковской области

В отношении великолучан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации).

В настоящее время обвиняемые находятся под домашним арестом. Следствие устанавливает возможных соучастников противоправной деятельности.

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