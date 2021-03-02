Михаил Ведерников: Недостаток внимания к противовирусным мерам может поставить крест на многих достижениях

«Недостаток внимания к противовирусным мерам может быстро поставить крест на многих достижениях и многих результатах», - отметил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на совещании с медиками 2 марта, передаёт корреспондент «Псковской правды».

«Только после успешного завершения вакцинации можно будет говорить, что заболевание будет окончательно побеждено», - заявил глава региона.

В настоящее время в Псковской области зарегистрировано четыре действующих очага коронавируса, три из них относятся к системе здравоохранения. Так, в Великолукской межрайонной больнице, которая была перепрофилирована под COVID-центр, выявлено две вспышки. В связи с этим Михаил Ведерников поручил ещё раз проверить исполнение всех действующих регламентов в каждой организации.

Также губернатор напомнил, что Псковская городская больница вернулась к плановой работе и, если возникнет новый всплеск заболеваний, инфекционная больница может не справиться с потоком пациентов.

«Нам нужно всем вместе собраться с силами и продолжить работу в том же ритме и с тем же профессионализмом, с которым вы подходили к выполнению задач на протяжении всего года», - заключил Михаил Ведерников.