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Общество / Здоровье

Михаил Ведерников подвёл итоги годовой борьбы с коронавирусом

2 марта 2021 года, 15:14

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подвёл итоги годовой борьбы с коронавирусом на совещании с медиками региона 2 марта, передаёт корреспондент «Псковской правды».

 Михаил Ведерников напомнил, что первый случай COVID-19 был выявлен в России 1 марта 2020 года. В Псковской области первых ковидбольных зафиксировали 19 марта. В этот же период был введен режим повышенной готовности и опубликован указ по противодействию коронавирусу.

По словам главы региона, пандемия началась в условиях крайне ограниченных ресурсов. «Наша инфекционная служба представляла собой 170 кроватей, которые располагались в учреждениях Псковской области и не отвечали никаким требованиям. Всё нужно было делать практически с чистого листа – начиная с подключения коек к кислороду, заканчивая формированием команды врачей, которые были готовы к работе в таких экстремальных условиях», - подчеркнул он.

С начала пандемии в Псковской области было опубликовано более 60 приказов, регулирующих изменения в сфере здравоохранения. Именно перестройка всей системы помогла пройти первый пик заболевания с минимальными потерями, заметил Михаил Ведерников и добавил, что это заслуга псковских медработников, помощь президента РФ,  федерального Правительства и медиков и руководителей  Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской и Новгородской областей.

Ко второму пику заболевания Псковская область уже имела современную инфекционную службу, созданную по поручению президента РФ Владимира Путина. В регионе было возведено три корпуса Псковской областной инфекционной больницы, рассчитанные на 360 коек и оснащенные всей необходимой медтехникой. 

Новая больница привлекла в Псковскую область специалистов из Белоруссии и других регионов страны - Санкт-Петербурга, Смоленской, Тверской областей, Башкортостана, Тувы. Губернатор добавил, что для Псковской области это важно.

В других медучреждениях региона работа также была перенастроена. Во всех поликлиниках запущены колл-центры. Появилась маршрутизация. Изменилась и работа службы скорой помощи. В частности, это связано с обновленной технической базой. Профессиональным медикам помогают волонтёры и студенты.

Псковская городская больница, которая возвращается к плановой работе, теперь имеет два приемных отделения - для экстренных и плановых пациентов. 

«Искренне хочу поблагодарить каждого, кто принимал участие в этой работе. Вы действительно можете гордиться тем, что достойно выдержали этот сложный и, без сомнения, исторический период», - заключил Михаил Ведерников.

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