В Пскове открыли памятный знак в благодарность медикам за борьбу с коронавирусом

2 марта губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил Псковскую городскую больницу и открыл памятный знак, установленный в благодарность сотрудникам медучреждения за борьбу с коронавирусом. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

«Мы все рассчитываем, что коронавирус пройдет и мы все вернемся к нормальной жизни, к плановой работе. Но мы должны помнить, какой ценой нам это досталось – ценой вашей круглосуточной борьбы за жизнь и здоровье наших граждан. Низкий вам поклон!» - сказал Михаил Ведерников, обращаясь к медикам.

Он поблагодарил врачей от себя лично и от всех жителей Псковской области, а также вручил им награды.