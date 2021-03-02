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Общество / Здоровье

В Пскове открыли памятный знак в благодарность медикам за борьбу с коронавирусом

2 марта 2021 года, 13:28

2 марта губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил Псковскую городскую больницу и открыл памятный знак, установленный в благодарность сотрудникам медучреждения за борьбу с коронавирусом. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

В Пскове открыли памятный знак в благодарность медикам за борьбу с коронавирусом

Фото Псковского агентства информации

«Мы все рассчитываем, что коронавирус пройдет и мы все вернемся к нормальной жизни, к плановой работе. Но мы должны помнить, какой ценой нам это досталось – ценой вашей круглосуточной борьбы за жизнь и здоровье наших граждан. Низкий вам поклон!» - сказал Михаил Ведерников, обращаясь к медикам. 

Он поблагодарил врачей от себя лично и от всех жителей Псковской области, а также вручил им награды.  

В Пскове открыли памятный знак в благодарность медикам за борьбу с коронавирусом

Фото Псковского агентства информации

После губернатор вместе с председателем комитета по здравоохранению Мариной Гаращенко и главврачом больницы Алексеем Васильевым осмотрел помещения медучреждения. Участники обсудили обновление коечного фонда, оснащённость больницы вакциной и наличие необходимого оборудования. 

В настоящее время больница имеет новое оборудование и ремонт. В ходе осмотра отмечалось, что этого должно хватить более чем на 10 лет. Недавно при больнице открылся храм Святителя Луки. Теперь планируется сделать спортивный комплекс при воскресной школе, расписать иконостас в храме.

В Пскове открыли памятный знак в благодарность медикам за борьбу с коронавирусом

Фото Псковского агентства информации

Ранее Псковская городская больница была перепрофилирована под COVID-центр. Однако, с 3 марта она заработает в штатном режиме. В связи с этим губернатор заявил о важности нарастить темпы оказания плановой помощи. Главврач заверил, что за период пандемии врачи научились быстро работать. 

По словам Алексея Васильева, за год в стенах Псковской городской больницы лечились 11 тысяч человек.

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