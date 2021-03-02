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Общество / Соцзащита

В регионах проверят эффективность использования социального транспорта

2 марта 2021 года, 12:27

В регионах проверят, как используется транспорт, приобретенный в рамках федерального проекта «Старшее поколение» для доставки пожилых людей из сельской местности в больницы. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил этот вопрос Минздраву и Минтруду, сообщает пресс-служба Правительства.

Необходимо проанализировать ситуацию до 1 апреля и на основе полученных результатов разработать актуальные рекомендации по эффективному использованию техники.

Программа по социальному транспорту будет и дальше развиваться и масштабироваться, заверил Михаил Мишустин во время рабочего визита в псковский «Социальный городок» и беседы с представителями общественности. 

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