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Общество

Базовые станции связи появятся в 10 деревнях Псковской области

2 марта 2021 года, 12:00

Базовые станции связи установят в 10 деревнях Псковской области по поручению председателя правительства РФ Михаила Мишустина. Соответствующее решение он принял после рабочей поездки в Псковскую область.

Как сообщает в пресс-службе кабинета министров, базовые станции появятся в Маево, Линово, Жадрицы, Макушино, Стехново, Руново, Шилово, Плёссы, Гаврово и Дуброво уже в 2021 году. Министерство цифрового развития обеспечит их установку в рамках оказания универсальных услуг связи.

Кроме того, к 1 апреля Министерству необходимо проработать вопрос обеспечения мобильной связью населённые пункты, в которых проживает от 20 до 100 человек.

Эти поручения появились после беседы Михаила Мишустина с председателем Псковской областной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов Николаем Груздовым. Он пожаловался, что в небольших населённых пунктах региона мобильная связь неустойчивая либо вовсе отсутствует. 

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