Михаил Мишустин поручил проработать вопрос расширения господдержки индустриальных парков

По итогам рабочей поездки в Псковскую область председатель правительства Михаил Мишустин поручил проработать вопрос расширения действующего механизма программы господдержки индустриальных парков.

Как сообщается на сайте правительства, речь идет о компенсации из федерального бюджета затрат регионов на создание инфраструктуры, индустриальных парков и промышленных технопарков. Согласно действующей программе, господдержка доступна для территорий, которые активно привлекают инвесторов на свои площадки. Однако, как заметили резиденты особой экономической зоны «Моглино» на встрече с Мишустиным, определенные регионы не могут воспользоваться программой в силу ограниченности бюджета. В связи с этим они попросили премьер-министра рассмотреть возможность прямой компенсации затрат инвесторов из федерального бюджета.

Михаил Мишустин поручил заняться этим вопросом Минпромторгу, Минфину и Минэкономразвития. Им необходимо проработать вопрос расширения действующего механизма до 15 апреля.

До 18 мая кабинет министров рассмотрит возможность увеличения бюджетного финансирования на реализацию региональных программ развития промышленности, а также для предоставления субсидий участникам промышленных кластеров, производящих импортозамещающую продукцию.

Кроме того, Псковская область вошла в десятку территорий, для которых разработана индивидуальная программа социально-экономического развития. Ежегодно из федерального бюджета выделяется по 1 млрд рублей на её реализацию.