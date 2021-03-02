Псковская епархия ищет подрядчика для проектирования внутреннего убранства церкви Александра Невского

Псковская епархия ищет подрядчика для изготовления эскизного проекта оформления внутреннего убранства церкви Александра Невского в Пскове. Об этом в своих соцсетях сообщает автономная некоммерческая организация «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

К участию в творческом конкурсе приглашаются организации, авторские коллективы, физические лица, их объединения или творческие коллективы организаций: профессиональные художники, архитекторы, дизайнеры. Предложения принимаются на безвозмездной основе.

С участником, приславшим наилучшее решение, будет заключен договор на разработку всего проекта. В епархии отметили, что при работе необходимо учитывать историко-культурной ценности объекта и архитектурных особенностей памятника.

Готовые эскизы принимаются с 1 по 31 марта по электронному адресу: svyatoj.a.nevckiy@mail.ru Контактный телефон для информации: +79009925663.

В письме участникам необходимо предоставить сведения о себе, графические материалы (не менее 2-х планшетов, размер не менее 50 см по большей стороне, полноцветная печать) и сопроводительную информацию к планшетам (не менее 3-х страниц; шрифт Times New Roman – 14).

Исходные данные для проектирования здесь.