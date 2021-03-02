«Коробки храбрости» установят в детской стоматологии в Пскове. Об этом в интервью журналисту издания «Аргументы и факты. Псков» рассказала координатор местного клуба «Добряков» Наталья Лобанова.

«Коробка храбрости» - акций, которую проводит Клуб. Сейчас такие коробки стоят в процедурных кабинетах детской областной больницы.

«Ребенок, который проходит лечение, ежедневно сталкивается с болезненными процедурами. Для него это стресс, который совсем не способствует выздоровлению, - рассказывает Наталья Лобанова. - Чтобы сгладить болезненные моменты, в кабинете стоит «Коробка храбрости» наполненная игрушками - приятными наградами за смелость. Совсем скоро они появятся и в детской стоматологической поликлинике».

Полное интервью о деятельности Клуба можно почитать на сайте «АиФ. Псков».