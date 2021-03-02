Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Соцзащита

«Коробки храбрости» установят в детской стоматологии в Пскове

2 марта 2021 года, 10:48

«Коробки храбрости» установят в детской стоматологии в Пскове. Об этом в интервью журналисту издания «Аргументы и факты. Псков» рассказала координатор местного клуба «Добряков» Наталья Лобанова.

«Коробки храбрости» установят в детской стоматологии в Пскове
«Коробка храбрости» - награда за смелость
Фото из соцсетей Клуба

«Коробка храбрости» - акций, которую проводит Клуб. Сейчас такие коробки стоят в процедурных кабинетах детской областной больницы.

«Ребенок, который проходит лечение, ежедневно сталкивается с болезненными процедурами. Для него это стресс, который совсем не способствует выздоровлению, - рассказывает Наталья Лобанова. - Чтобы сгладить болезненные моменты, в кабинете стоит «Коробка храбрости» наполненная игрушками - приятными наградами за смелость. Совсем скоро они появятся и в детской стоматологической поликлинике».

Полное интервью о деятельности Клуба можно почитать на сайте «АиФ. Псков». 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Число жертв COVID-19 в Псковской области достигло 171
Михаил Ведерников подвёл итоги годовой борьбы с коронавирусом
В Пскове открыли памятный знак в благодарность медикам за борьбу с коронавирусом
В регионах проверят эффективность использования социального транспорта
Псковская епархия ищет подрядчика для проектирования внутреннего убранства церкви Александра Невского
Базовые станции связи появятся в 10 деревнях Псковской области
Михаил Мишустин поручил проработать вопрос расширения господдержки индустриальных парков
Два храма отреставрирует Минкульт в Псковской области к 800-летию Александра Невского
В Псковской области COVID-19 диагностировали еще у 89 человек

Комментарии

Авторизация
No comments
Из рук вон

Общество / Здоровье
2 марта 10:46

Из рук вон

Когда пройдут последствия коронавируса?
Дышать не вредно

Общество / Здоровье
20 февраля 09:29

Дышать не вредно

Почему закладывает нос?
«Кручусь, как могу»

Общество
18 февраля 12:21

«Кручусь, как могу»

Тренер-энтузиаст из Красногородского района растит чемпионов в шести видах спорта