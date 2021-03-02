Два храма отреставрирует Минкульт в Псковской области к 800-летию Александра Невского

Министерство культуры РФ отреставрирует два объекта культурного наследия Псковской области в рамках празднования 800-летия со дня рождения князя Александра Невского, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

Так, за счет средств федерального бюджета будут проведены проектные и реставрационные работы в церкви Михаила Архангела в деревне Кобылье Городище Гдовского района и церкви Александра Невского в Пскове.

Всего министерство профинансирует реставрацию 10 объектов в Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске, Ленинградской, Псковской и Ярославской областях. Наиболее крупными являются проекты реставрации объектов ансамбля Александро-Невской Лавры в Санкт-Петербурге, а также реставрации Александро-Невской церкви в Челябинске. В последней планируется воссоздать живопись.

Указ о праздновании в 2021 году 800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского президент России Владимир Путин подписал 24 июня 2014 года. Согласно этому документу центральное место проведения - Александро-Невская лавра в Санкт-Петербурге.