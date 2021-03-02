Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

В Псковской области COVID-19 диагностировали еще у 89 человек

2 марта 2021 года, 09:53

У 89 человек диагностировали COVID-19 в  Псковской области за сутки 1 марта, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте. Общее число заболевших составило 32 тыс. 184.

В Псковской области COVID-19 диагностировали еще у 89 человек

Фото из Instagram-аккаунта губернатора Псковской области Михаила Ведерникова

В Пскове (всего 11 тыс. 626) за минувшие сутки заболели 34 человека, в Великих Луках (всего 5 тыс. 678) – 11. В Порховском (всего 1 тыс. 53), Дедовичском (всего 638), Палкинском (всего 347) и Пушкиногорском (всего 274) районах добавилось по 6 инфицированных. По четыре заболевших зафиксировано в Псковском (всего 2 тыс. 694) и Островском (всего 1 тыс. 608) районах. Три человека заразились в Новосокольническом районе (всего 814), два -в Бежаницком (всего 303) и по одному - в Печорском (всего 606), Стругокрасненском (всего 311), Куньинском (всего 295), Пустошкинском (всего 281), Пыталовском (всего 246) и Красногородском (всего 187) районах. Также одного заболевшего выявили среди иногородних (всего 43 с 30 декабря 2020 года).

1 марта из псковских медучреждений выписали после коронавируса 7 человек. С начала пандемии от этого заболевания выздоровели 21 тыс. 93 пациента.

Умерли 169 жителей Псковской области. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Число жертв COVID-19 в Псковской области достигло 171
Михаил Ведерников подвёл итоги годовой борьбы с коронавирусом
В Пскове открыли памятный знак в благодарность медикам за борьбу с коронавирусом
В регионах проверят эффективность использования социального транспорта
Псковская епархия ищет подрядчика для проектирования внутреннего убранства церкви Александра Невского
Базовые станции связи появятся в 10 деревнях Псковской области
Михаил Мишустин поручил проработать вопрос расширения господдержки индустриальных парков
«Коробки храбрости» установят в детской стоматологии в Пскове
Два храма отреставрирует Минкульт в Псковской области к 800-летию Александра Невского

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
Из рук вон

Общество / Здоровье
2 марта 10:46

Из рук вон

Когда пройдут последствия коронавируса?
Дышать не вредно

Общество / Здоровье
20 февраля 09:29

Дышать не вредно

Почему закладывает нос?
«Кручусь, как могу»

Общество
18 февраля 12:21

«Кручусь, как могу»

Тренер-энтузиаст из Красногородского района растит чемпионов в шести видах спорта