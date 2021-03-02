В Псковской области COVID-19 диагностировали еще у 89 человек

В Пскове (всего 11 тыс. 626) за минувшие сутки заболели 34 человека, в Великих Луках (всего 5 тыс. 678) – 11. В Порховском (всего 1 тыс. 53), Дедовичском (всего 638), Палкинском (всего 347) и Пушкиногорском (всего 274) районах добавилось по 6 инфицированных. По четыре заболевших зафиксировано в Псковском (всего 2 тыс. 694) и Островском (всего 1 тыс. 608) районах. Три человека заразились в Новосокольническом районе (всего 814), два -в Бежаницком (всего 303) и по одному - в Печорском (всего 606), Стругокрасненском (всего 311), Куньинском (всего 295), Пустошкинском (всего 281), Пыталовском (всего 246) и Красногородском (всего 187) районах. Также одного заболевшего выявили среди иногородних (всего 43 с 30 декабря 2020 года).

1 марта из псковских медучреждений выписали после коронавируса 7 человек. С начала пандемии от этого заболевания выздоровели 21 тыс. 93 пациента.

Умерли 169 жителей Псковской области.