Новый очаг коронавируса выявлен в Великолукской межрайонной больнице

Новый очаг коронавируса выявлен в урологическом отделении Великолукской межрайонной больницы, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

В настоящее время отделение закрыто на карантин. Там поводятся необходимые противоэпидемические мероприятия.

«Больница продолжает работать в обычном режиме», - говорится в сообщении.

Еще одна вспышка COVID-19 зафиксирована в этом же учреждении в отделении нарушения мозгового кровообращения. Также остаются активными очаги в терапевтическом отделении Порховской межрайонной больницы и в Свято-Введенском женском монастыре. Всего на 2 марта в Псковской области действуют 4 очага коронавируса.