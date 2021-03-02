Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

Новый очаг коронавируса выявлен в Великолукской межрайонной больнице

2 марта 2021 года, 09:26

Новый очаг коронавируса выявлен в урологическом отделении Великолукской межрайонной больницы, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

В настоящее время отделение закрыто на карантин. Там поводятся необходимые противоэпидемические мероприятия. 

«Больница продолжает работать в обычном режиме», - говорится в сообщении.

Еще одна вспышка COVID-19 зафиксирована в этом же учреждении в отделении нарушения мозгового кровообращения. Также остаются активными очаги в терапевтическом отделении Порховской межрайонной больницы и в Свято-Введенском женском монастыре. Всего на 2 марта в Псковской области действуют 4 очага коронавируса.  

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Губернатор поручил формировать штат социального городка в Пскове
Михаил Ведерников поручил руководству Пскова серьезно подходить к контролю за уборкой города
140-местные самолеты будут летать по маршруту Псков - Симферополь
Псковская городская больница начнет работу в обычном режиме
Для будущих «Лидеров интернет-коммуникаций» из Пскова продлили регистрацию на IT-конкурс
По факту наезда на мужчину в Пскове возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство»
Олег Мыслевич возглавил комитет по мобильности Российской автомобильной федерации
В Пскове разбирают торговый дом «Тимохин»
Конфликт с зоозащитниками закончился для священника из Куньинского района ссылкой в скит

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
Дышать не вредно

Общество / Здоровье
20 февраля 09:29

Дышать не вредно

Почему закладывает нос?
«Кручусь, как могу»

Общество
18 февраля 12:21

«Кручусь, как могу»

Тренер-энтузиаст из Красногородского района растит чемпионов в шести видах спорта
Повод стать лучше

Общество / Образование
18 февраля 10:56

Повод стать лучше

Как всероссийский конкурс окрылил псковского педагога