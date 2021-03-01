Для будущих «Лидеров интернет-коммуникаций» из Пскова продлили регистрацию на IT-конкурс

Члены экспертного совета отмечают большой интерес профессионального сообщества к конкурсу «Лидеры интернет-коммуникаций», по этой причине было принято решение о продлении этапа регистрации до 5 марта. Как сообщили «Псковской правде» организаторы конкурса, за пять недель зарегистрировались более 10 тысяч человек со всей страны. Конкурс проводит АНО «Диалог» и Центры управления регионами (ЦУР) при поддержке АНО «Россия – страна возможностей».

Заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Юлия Аблец сообщила, что в последние дни от потенциальных участников стали поступать просьбы продлить период приема заявок и выполнения обязательных заданий. «Изначально мы не планировали таких мер, но из-за праздничных дней рабочая неделя была сокращенной, и у некоторых объективно был затруднен доступ. Мы приняли решение уточнить правила и продлить этап регистрации до 5 марта включительно», – рассказала Юлия Аблец.

По словам генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексея Комиссарова, конкурс привлек профессионалов со всех регионов России. «На сегодняшний день лидерами по числу зарегистрированных участников являются Москва с 12,87% всех регистраций, Санкт-Петербург (5,9%), Краснодарский край (3,2%), Московская область (3,09%), Башкортостан (2,72%). Хотя мы не требовали обязательного высшего образования, у 79,7% участников оно есть. Еще 14% имеют незаконченное высшее или являются студентами выпускных курсов. Среднее профессиональное образование имеют 6,3% участников. Среди всех конкурсов платформы «Россия – страна возможностей» этот оказался одним из самых популярных среди женщин – на их долю приходится почти половина регистраций, 47,3%. На долю мужчин соответственно 52,7%. По возрасту самыми активными оказались участники молодого и среднего возраста. На категорию от 30 до 40 лет приходится 43,4% регистраций, от 20 до 30 – 35,4%, от 40 до 50 – 13,9%. Тех, кому меньше 20, – 4,5%, от 50 – 2,8%».

Член экспертного совета конкурса Павел Безручко напомнил о необходимости выполнения первых заданий – записи видеоинтервью с рассказом о себе и презентации проекта, реализованного участником. «За последние дни в системе добавилось большое число личных кабинетов, но многие еще не успели закончить регистрацию и выполнить задания. Мы решили дать этим потенциальным участникам дополнительное время. До 12:00 9 марта для всех конкурсантов сохраняется возможность вносить изменения в свои задания», – сказал эксперт.