По факту наезда на мужчину в Пскове возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство»

По факту избиения и наезда на мужчину в Пскове возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Покушение на убийство», сообщили «Псковской правде» в пресс-службе СУ Следственного комитета РФ по Псковской области.

Как уже ранее сообщала «Псковская правда», в правоохранительные органы поступило сообщение о госпитализации с телесными повреждениями в Псковскую областную клиническую больницу 50-летнего местного жителя.

По версии следствия, к преступлению причастен 43-летний житель Острова. В ночь на 1 марта вблизи церкви Покрова от Торгу в Пскове он поссорился с потерпевшим и стал бить его ногами по голове и телу, а после этого сел за руль своей машины и дважды наехал на лежащего на асфальте человека. Пострадавший получил телесные повреждения различной степени тяжести.

Убить мужчину злоумышленник не смог — помешали неравнодушные граждане. Потерпевший госпитализирован, ему своевременно оказана медицинская помощь. Следователи проводят работу по сбору и закреплению доказательственной базы.